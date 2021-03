Savona 2021, Scaramuzza ufficializza: “Passo alla Lega. Vicesindaco? Non è il momento, discorsi prematuri”

Savona. “Mi candiderò con la Lega. Mi piacciono le idee di Matteo Salvini e Paolo Ripamonti, e penso si possa fare un buon lavoro”. Il rumor era nell’aria ormai da qualche mese, ma finora non era mai stato ufficializzato. Ora, però, Maurizio Scaramuzza, attuale assessore allo sport eletto nella lista civica di Ilaria Caprioglio, ha deciso di uscire allo scoperto e confermare il proprio passaggio nelle fila del Carroccio.

Una mossa che può avere un impatto non indifferente sugli equilibri della coalizione di centrodestra. Scaramuzza, infatti, era certamente l’elemento più in vista tra quelli della lista civica, ed entrando nella Lega da assessore uscente può togliere luce a Massimo Arecco (in rotta con il partito, ma pronto a rientrare se il siluramento di Maria Maione fosse definitivo). Contando che con tutta probabilità toccherà al partito padano esprimere il vicesindaco, insomma, la mossa di calciomercato è di quelle che possono “spostare gli equilibri”.

