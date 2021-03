Solidarietà su quattro ruote, al Conad di Savona e Andora vinte due auto grazie a un concorso a sostegno del Gaslini

Savona/Andora. La solidarietà premia sempre. Grazie al “Concorso sotto l’albero”, collegato alla campagna solidale “Con tutto il Cuore” lanciata da Conad Nord Ovest nel periodo natalizio, sono state consegnate oggi ai fortunati vincitori, presso il Conad di Andora (SV) e il Conad di Savona, due nuovissime Lancia Ypsilon Hybrid Gold, l’elegante citycar ibrida attenta all’ambiente.

“Una vincita che nasce da un gesto di solidarietà che abbraccia e sostiene virtualmente tutti i bambini ricoverati all’Istituto Giannina Gaslini di Genova – si legge in una nota – e che dimostra ancora una volta l’importanza di essere una comunità che mette le persone al primo posto. Una solidarietà vissuta sul territorio, legata ad una partecipazione sentita e condivisa, ma soprattutto in grado di dare risposte concrete. La dimostrazione tangibile che anche un piccolo gesto di solidarietà può fare la differenza. Infatti, grazie alla generosità dei numerosi clienti che hanno scelto di acquistare le decorazioni natalizie legate alla campagna, è stato possibile sostenere importanti strutture pediatriche delle Regioni in cui opera la Cooperativa”.

