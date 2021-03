Svincolo Imperia Est, Obiettivo Imperia replica a Imperia al Centro: «L’invidia è una brutta bestia»

Imperia. «Ricordiamo tutti lo squallore all’uscita dell’autostrada presso lo svincolo di Imperia Est: una rotonda desolante il cui unico ornamento era il fango che si formava dopo una giornata di pioggia. Vi era poi, a pochi metri, un cumulo di macerie che sembrava un monumento alla Guerra del Golfo ove le macerie erano, nel migliore dei casi, un ritrovo per pantegane e non solo.

Una zona nel degrado totale e priva di illuminazione, una zona dimenticata dall’amministrazione Capacci e dall’allora Vice Sindaco e pluri Assessore Guido Abbo. Oggi con la crescente voglia di visibilità e con il bisogno di accaparrarsi qualche LIKE come fanno gli adolescenti alla faccia del primo della classe, lo sconfitto Abbo e il suo prode Verda piuttosto che tacere dinnanzi a una vera riqualificazione del rione, preferiscono sentenziare attraverso frasi fatte e slogan poco credibili, probabilmente anche da loro stessi». Lo dichiara Andrea Landolfi (Obiettivo Imperia) che replica così alle critiche mosse da Imperia al Centro.

