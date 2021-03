Toti contrario a un lockdown generalizzato: “Paese non può permettersi una primavera come quella del 2020”

Genova. “Credo non sia giusto prendere misure uguali su tutto il territorio nazionale, servono provvedimenti mirati, solo dove il virus circola di più”. Lo ribadisce su facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in vista del nuovo confronto con il Governo che deve decidere come rafforzare il Dpcm in vigore fino a Pasqua.

“Il Paese non può permettersi di passare una primavera come quella dello scorso anno” ricorda il governatore ligure.

