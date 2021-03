Via dei Cebà, i cassonetti saranno eleminati: ecopunto di zona in arrivo

Genova. Una nuova attività di pulizia, con la chiusura di tutti i possibili passaggi interni ed esterni, e, soprattutto, la rimozione dei cassonetti di raccolta dei rifiuti di Amiu, sostituiti da un ecopunto collocato in zona.

Questa la ricetta per “bonificare” via dei Cebà, che da tempo è invasa da infestazioni di topi, come avevamo documentato e raccontato nei giorni scorsi su queste pagine. Dopo il nostro servizio, il “dossier” è arrivato in Sala rossa, dove la capogruppo di Lega Salvini Premier, Lorella Fontana, ha chiesto alla civica amministrazione quali fossero le strategie per la bonifica della via.

... » Leggi tutto