Droga tra gli studenti, nell’anno del Covid a Genova sestuplicati i casi segnalati dalla polizia locale

Genova. Sono passati da 9 a 59, tra il 2019 e il 2020, le segnalazioni di minorenni assuntori di droghe da parte della polizia locale di Genova. Un incremento che rispecchia un maggiore impegno del corpo in questo ambito ma anche un dilagare del fenomeno tra i ragazzi. Anche per questo è partito, su un doppio canale, il progetto Scuole sicure, in collaborazione tra Comune, polizia locale e ufficio scolastico regionale e grazie a 146 mila euro del Fondo unico di Giustizia del ministero dell’Interno. Il progetto è stato presentato questa mattina dall’assessore comunale all’Istruzione Barbara Grosso, quello alla Sicurezza Giorgio Viale e il comandante della polizia locale di Genova Gianluca Giurato.

Le risorse sono state utilizzate in gran parte (139 mila euro) per installare telecamere di videosorveglianza nei pressi di 56 istituti scolastici cittadini (non all’interno, sarebbe vietato). Le scuole sono state scelte in parte in base a segnalazioni arrivate da dirigenti e famiglie ma in maniera omogenea tra tipi di istituti e quartieri.

