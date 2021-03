Nasce l’Accademia Ligure dell’Agroalimentare, Cavo: “Formazione di qualità e sbocchi occupazionali seguendo le vocazioni dei territori”

Liguria. Dopo l’istituzione dell’Accademy del Turismo nel Tigullio, Regione Liguria quest’anno raddoppia e presenta un nuovo Its (istituto tecnico superiore) nel ponente ligure, ampliando cosi la sua offerta formativa per la specializzazione post diploma. E’ stata presentata questa mattina l’Accademia Ligure dell’Agroalimentare, con sede a Imperia, alla presenza dell’assessore regionale alla formazione Ilaria Cavo e del vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana, insieme all’assessore alle politiche giovanili del Comune di Imperia, Luca Volpe e al preside dell’ITS Luca Ronco.

L’Its Accademia Ligure dell’agroalimentare, che partirà in autunno e avrà la sede legale e amministrativa presso il palazzo comunale di Imperia, proporrà il corso per tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni nella filiera olivicola-olearia: l’obiettivo è formare professionisti specializzati nella realizzazione e sviluppo del prodotto, nelle tecniche di marketing, pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti naturali e di qualità, in ottica etica di integrazione con il territorio, che permetterà quindi sia di perseguire quello sviluppo sostenibile delle filiere agroalimentari ed enogastronomiche che possono diventare il motore trainante del futuro economico dell’intero ponente ligure e nello stesso tempo contribuire a creare nuove opportunità di lavoro, per contrastare lo spopolamento dell’entroterra.

... » Leggi tutto