Piante mangia smog e un nuovo prato per i “giardini di plastica”, in attesa dei lavori di restyling

Genova. Nuova vita per l’area verde Baltimora, i cosiddetti “Giardini di plastica”. Verrà completamente rinnovato il verde, ultima tappa della riqualificazione più generale, nella quale ogni intervento contribuirà alla sicurezza e alla fruibilità del parco. Si tratta di un ultimo tassello mentre nei mesi scorsi è stato lanciato il bando per la gestione degli spazi riqualificati e si attendono i lavori di restyling veri e propri, non senza qualche polemica ad esempio da parte degli artisti che avevano abbellito i muri dei giardini con i loro graffiti.

Nell’area verde di circa 3000 metri quadrati che compone una parte del giardino verranno piantate nuove essenze arboree autoctone, scelte tra quelle che necessitano di minor manutenzione e sono più efficaci nell’assorbire le polveri sottili. Ci saranno nuove siepi, rampicanti, piante ornamentali, sempre verdi e nuovi alberi per sostituire quelli ammalorati. Tra le essenze la rosa canina, il fico, il mirto, il cisto femmina, il ginkgo biloba.

