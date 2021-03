Eccellenza ligure, è ufficiale: blocco retrocessioni, si riparte il 28 marzo

Il campionato di Eccellenza riprenderà ufficialmente domenica 28 marzo. La principale notizia, che era già ormai chiaramente emersa dalla parole del presidente Gravina di settimana scorsa, è che non ci saranno retrocessioni. Questo a dispetto di quanto auspicato dal presidente ligure Giulio Ivaldi, che aveva espresso a più riprese la volontà di varare un format che prevedesse la discesa nel campionato di Promozione.

L’altra riflessione a corollario di questa decisione è che probabilmente si scongiura del tutto il rischio della mancata partecipazione di alcune squadre le quali si erano espresse in una lettera a favore di una ripresa ma senza l’assillo della classifica. I sodalizi in questione erano Alassio, Finale, Genova Calcio, Molassana, Pietra Ligure e Varazze. Dalle informazioni che filtrano in maniera ufficiosa ci sarebbero forse soltanto due realtà, una nel savonese e una nel genovese, intenzionati a un “arrivederci a settembre”.

