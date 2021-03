L’Eccellenza riparte, le reazioni di Varazze e Pietra Ligure nelle parole di Pongilione e Filadelli

Pietra Ligure e Varazze sono state tra le società che avevano sottoscritto la lettera nella quale si sottolineava la preferenza verso una ripresa dell’Eccellenza senza retrocessioni. Così è stato e i dirigenti dei due sodalizi non possono che essere soddisfatti della struttura del torneo varata dagli organi federali: fine del girone di andata in gare singole e poi poule promozione per le prime sei dei due gironi.

Fabrizio Pongilione, vicepresidente del Varazze Don Bosco, sottolinea però la necessità di far cominciare fin da lunedì gli allenamenti collettivi: “Intelligente il format così come il fatto che anche la sesta classificata potrà accedere ai play off. Spero che arrivi il via libera agli allenamenti di gruppo perché il 28 è vicino. Come società ci faremo trovare pronti e poi il campo sarà come sempre il giudice”.

