Sampdoria Primavera: tripletta fantastica al Torino

Volpiano. Felice Tufano si presenta alla sfida con l’ex Marcello Cottafava, privo di capitan Trimboli e di Angileri (entrambi squalificati) e l’assenza dell’ex palermitano, lo costringe ad impiegare un trio difensivo centrale, tutto mancino, con lo slovacco Adam Obert costretto a disimpegnarsi sulla destra.

Gli undici prescelti, non sembrano tuttavia disposti a piangersi addosso e facendo perno su un Nik Prelec, in qualche occasione in versione Lukaku, impallinano tre volte i granata, fra i quali l’unico a spiccare sopra la media è l’ungherese Krisztofer Horváth.

