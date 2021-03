Varazze, la “guerra ” dei proprietari di seconde case contro gli aumenti della Tari

Varazze. Mesi che la cosa non va giù. Ci hanno provato già in più di una occasione e non demordono i proprietari di seconde case: la Tari del 2020 é aumentata per loro che a Varazze non risiedono, per questo chiedono al Palazzo di Viale Nazioni Unite, di intervenire e cambiare le regole.

C’è una lettera che porta la firma di molte persone che manifestano il loro “enorme disappunto e sconcerto”. Ognuno ha notato un aumento delle tariffe, che si attesta mediamente tra il 30 e il 40 per cento in più rispetto all’anno precedente.

