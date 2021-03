Carige, futuro incerto: nubi sull’acquisizione delle quote da parte delle banche trentine

Genova. Si complica il futuro di Banca Carige. Entro la fine di questo mese avrebbe dovuto attuarsi la fase finale del piano di salvataggio e Cassa Centrale Banca, la holding delle banche trentine, già detentrice del 8,3% delle quote di Carige avrebbe dovuto subentrare al Fondo interbancario di tutela dei depositi (presente al 80%). In sostanza l’esercizio dell’opzione di acquisto in mano a CCS sembrava poco più che una formalità di sbrigare.

Invece sono sempre più insistenti le voci, che da ormai qualche giorno, vedono un cambio di rotta per i trentini, non tutte le banche sono infatti convinte che quello su Genova sia un buon investimento. Sia Ansa sia Radiocor hanno lanciato la notizia di un consiglio di amministrazione del gruppo convocato per questo lunedì 15 marzo, al quale seguirà – il 17 marzo – quello di Fitd.

