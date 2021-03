Covid in Liguria, Gratarola: «Buona gestione dei posti letto, non abbiamo mai superato la soglia del 40%»

Genova. «Si chiude una settimana un pochino più complicata delle altre perché, come era prevedibile, l’aumento della circolazione virale, che poi in qualche modo è quella che ha portato all’aumento dell’Rt, ha generato anche un aumento di richiesta di ospedalizzazione di media intensità e anche in terapia intensiva. Prevalentemente questo è nato nei due distretti di Ponente, cioè di Ventimiglia e di Sanremo. L’aumento è legato al cluster, alle varianti e al fatto che la Liguria non ha confini impermeabili, con attorno regioni praticamente tutte rosse» – dichiara Angelo Gratarola, responsabile Diar Emergenza-urgenza e direttore della struttura di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Policlinico San Martino.

... » Leggi tutto