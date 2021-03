Genoa-Udinese: con le scelte di Biraschi e Pandev Ballardini ha ancora una volta ragione

Genova. Un buon pareggio quello tra Genoa e Udinese, ma alla luce delle clamorose occasioni non trasformate dal Grifone nel recupero, il rammarico di non aver conquistato tre punti con una zampata finale un po’ c’è per gli uomini di Ballardini.

L’1-1 comunque testimonia quanto le due squadre siano particolarmente in salute (l’Udinese è addirittura al decimo risultato utile consecutivo) anche se il Genoa non vince da sei giornate ormai (quattro pareggi e due sconfitte). Di Pandev al 10′ e De Paul su rigore (30′) le reti e non è un caso che siano avvenute tutte nel primo tempo, molto piacevole, ma anche dispendioso dal punto di vista fisico. Soprattutto gli esterni hanno speso parecchio. La ripresa è stata molto più tattica, con il Genoa spesso col pallino del gioco e l’Udinese in attesa dietro la linea della palla, ma pericolosissimo nelle verticalizzazioni con De Paul e Pereyra sugli scudi.

