“Il rosso non è il nero”: coordinamento operativo tra le forze a sostegno di Marco Russo

Savona. “Il rinvio delle elezioni amministrative all’autunno e le difficoltà provocate dall’emergenza sanitaria non possono arrestare il processo democratico che deve andare avanti nello sviluppo del confronto politico, garantendo lo svolgimento della tornata elettorale nel massimo della sicurezza possibile”. Così il coordinamento del movimento “Il rosso non è il nero” – (Sergio Acquilino, Franco Astengo, Gabriella Branca, Donatella Ramello, Sergio Tortarolo e Dilvo Vannoni) – in vista dell’appuntamento elettorale a Savona.

“Savona deve prepararsi in serenità al rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale e, in questo senso, i prossimi mesi debbono essere adoperati per far progredire al meglio la partecipazione politica e civile in tutta la cittadinanza”.

