Imprese sociali, a maggio nuovo bando da 2 milioni di Regione Liguria

Genova. Approvato in giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, un nuovo bando da 2 milioni di euro a sostegno dell’avvio e del rafforzamento delle imprese sociali.

“Una boccata d’ossigeno – spiega l’assessore Andrea Benveduti – a favore di un settore che, in questi tempi di turbolenza societaria e incertezza economica, acquista una maggior rilevanza sistemica come modello di imprenditorialità “anticiclico” e al di fuori di dinamiche strettamente legate alla massimizzazione del profitto finanziario. Lo strumento regionale, che sarà attivo dall’11 al 19 maggio 2021, è orientato a valorizzare attività che operano in quest’ambito come leva per lo sviluppo economico. Si tratta di contributi a fondo perduto che possono arrivare addirittura a 100 mila euro a domanda, a cui potranno far richiesta anche le cooperative”.

... » Leggi tutto