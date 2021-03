Pandemia mafiosa

Negli ultimi decenni le mafie si sono trasformate. I boss sono passati dall’essere capi di bande di strada ad amministratori ed investitori in giacca e cravatta.

Sono diventate delle vere e proprie multinazionali. E, come le altre organizzazioni, sono state colpite dalle limitazioni conseguenti al lockdown. I locali chiusi, fonte stabile di guadagni nonché mezzo utile al riciclaggio di denaro sporco, le circolazioni limitate per lo smercio di droga e organi umani, hanno infatti inciso sugli introiti delle grandi cosche.

Ma, come sempre, queste sono state in grado di trarre profitto anche da questo tragico disastro mondiale. La pandemia e le instabilità psicologiche da questa causate hanno offerto al crimine organizzato qualcosa di ancora più importante dei soldi, ossia la possibilità di rafforzare il controllo sul territorio.

Moltissime famiglie, è sotto gli occhi di tutti, si trovano in situazioni economiche tragiche, non riuscendo a far quadrare i conti se non addirittura ad arrivare a fine mese. Le mafie, in questo caso, hanno cominciato a offrire denaro e provviste alimentari. La Camorra, ad esempio, ha sospeso la richiesta del pizzo, cominciando a regalare zucchero, caffè e pasta. Perché? Per far passare questo messaggio: lo Stato è cattivo, noi siamo molto più generosi!

