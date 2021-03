Passaporti, novità nella procedura di rilascio: l’appuntamento tramite Spid o Cie

Savona. In ottemperanza al Decreto Legge 76/2020 (articolo 24 comma 4) da lunedì 15 marzo 2021 sarà possibile registrarsi on line nell’Agenda Passaporti solo ed esclusivamente tramite identità digitale, utilizzando le credenziali Spid o Cie, per prenotare l’appuntamento presso l’Ufficio Passaporti per presentare istanza di rilascio del documento.

Al fine di limitare gli spostamenti in ambito provinciale, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19, si rammenta inoltre che grazie a convenzione con Poste Italiane, i passaporti potranno essere ritirati, oltre che di persona negli Uffici di Polizia, anche tramite servizio postale direttamente presso il proprio domicilio.

