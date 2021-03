“Alassio è la gioia di vivere”: la piastrella di Mario Soldati torna restaurata sul celebre Muretto

Alassio. Le sorelle Luisella ed Angela Berrino, figlie del grande Mario Berrino, pittore ed inventore del turismo alassino e del celebre Muretto, hanno restaurato alcune delle celebri e storiche piastrelle poste sul Muretto in modo geniale dal loro straordinario genitore. Tra di esse c’è quella di Mario Soldati, scrittore e regista, che frequentò Alassio soprattutto per l’amicizia fraterna con Carlo Levi.

Soldati ha raccontato in una lunga lettera a me indirizzata i suoi soggiorni alassini, scrivendo che “anche durante il fascismo era bella e piacevole”. Soldati ricordava i suoi soggiorni al mitico Grand Hotel, ritrovo internazionale della bella gente a partire dall’aristocrazia russa e inglese. Sulla piastrella viene riportata una frase della lettera citata: “Alassio, la gioia di vivere”, una frase di buon augurio in un momento in cui la perla della Riviera di Ponente vive una crisi drammatica a causa delle chiusure per la pandemia.

... » Leggi tutto