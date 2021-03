Barriere antirumore rimosse in A7 e A10, Rossetti (Pd): “Disagi inaccettabili, Toti si attivi”

Genova. “Non è più sostenibile e accettabile che società Autostrade non abbia ancora proceduto al ripristino delle barriere antiurto e antirumore Integautos che sono state rimosse nei tratti della A10 e A7. E la cosa diventa ancora più inaccettabile per le tratte che attraversano i centri urbani genovesi nei Municipi Ponente, Medio Ponente e Valpolcevera”.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Pd Sergio Rossetti, rimarcando il disagio dei residenti di Rivarolo, Bolzaneto, Palmaro (che avevano affidato la loro denuncia ai microfoni di Genova24) e non solo, e annunciando due azioni in consiglio regionale: “Ho presentato quindi una interrogazione a risposta immediata al presidente Toti e martedì chiederò di votare a tutto il Consiglio regionale un impegno a farsi parte attiva subito presso società Autostrade su questo preciso e urgente problema”.

... » Leggi tutto