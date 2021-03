Battuta d’arresto casalinga per la Serteco: la Libellula passa al PalaFigoi

Genova. Battuta d’arresto casalinga per la Serteco al PalaFigoi contro la Libellula Area Bra nell’incontro valevole per l’ottavo turno del girona A1 di Serie B2: le piemontesi superano le coccinelle per 3 a 1 e si aggiudicano i 3 punti.

I segnali a inizio partita sembravano più che buoni per le giovani ragazze di coach Barigione con il primo set vinto 25-21, poi in realtà le ospiti sono uscite alla distanza. Nel secondo set regna l’equilibrio con le squadre arrivate sul 24 pari, ma a spuntarla sono state le ragazze della Libellula per 24-26. La formazione locale accusa il colpo e non riesce a reagire, le avversarie ne approfittano e conquistano i due successivi parziali, il terzo 16-25 e il quarto 21-25 che sancisce la fine della partita in favore delle piemontesi.

