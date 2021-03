Bonus Pc, Consumerismo: “Liguria ultima, solo 9 attivazioni”. Regione: “Platea beneficiari già estesa”

Liguria. “Il Bonus Pc si è rivelato a tutti gli effetti un flop e oggi, a 4 mesi dall’avvia della misura, a livello nazionale solo il 25,2% dei fondi messi a disposizione dal Governo è stato utilizzato dai cittadini. Numeri che crollano in Liguria, regione che si piazza all’ultimo posto della classifica italiana relativa ad attivazioni e prenotazioni del Bonus Pc”. Lo denuncia Consumerismo No profit, associazione dei consumatori che fornisce oggi i dati pubblicati da Infratel e Mise.

“Su 200 milioni di risorse stanziate per sostenere le famiglie nell’acquisti di apparecchi informatici e nella connessione a internet, solo 50 milioni di euro sono stati effettivamente utilizzati per accedere al voucher per pc e tablet che, si ricorda, vale 500 euro a famiglia (200 euro per la connessione, 300 euro per l’acquisto di strumenti informatici) – spiega Consumerismo – L’8% dei fondi, pari a 16,6 milioni di euro, è stato prenotato dalle famiglie, ma non ancora attivato: rimangono giacenti quasi 133 milioni di euro, con fortissime differenze su base regionale”.

