Calcio giovanile: sorprese in arrivo per l’Under 17

Anche se l’emergenza Covid continua a rendere impossibile lo stabilire una data per la ripartenza dei campionati nazionali giovanili si sono giocate nello scorso fine settimana diverse gare test match per quanto riguarda i nazionali, in attesa di poter finalmente riprendere i campionati ufficiali.

Nel dettaglio, ecco alcuni dei risultati maturati:

AlbinoLeffe – Giana Erminio 1-1

Empoli – Lazio 1-0

Napoli – Turris 3-0

Parma – Carpi 6-1

Sassuolo – Bologna 3-5

Spal – Juventus 2-3

Spezia – Sampdoria 4-1

Venezia – Roma 0-4

Virtus Entella – Torino 0-2

