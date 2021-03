Il Ciocco, Fabio Andolfi sfiora il podio: quarto classificato

Savona. Tra giovedì 11 e sabato 13 marzo si è svolto il 44° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, prova di apertura del Campionato Italiano Rally 2021. Fulcro dell’evento il comune di Barga, in Toscana, dove si sono ritrovate 164 vetture per affrontare i 302,51 chilometri totali, dei quali 93,42 di prove cronometrate.

Thierry Neuville e Martin Wydaeghe, in un evento ricchissimo di grandi nomi e di adrenalina sportiva, hanno dominato la classifica assoluta con la loro Hyundai i20 R5 gommata Pirelli. Il pilota ufficiale di Hyundai Motorsport nel Mondiale Rally e attuale secondo nella classifica iridata piloti non aveva nascosto la sua voglia di vincere, anche se la sua partecipazione alla gara garfagnina era finalizzata soprattutto a fare chilometri competitivi con il suo nuovo navigatore Wydaeghe. Il secondo posto è stato conquistato dal bresciano Stefano Albertini, in formato “mondiale”, con il fido Danilo Fappani a fianco ha il sapore della vittoria. Non solo perché è riuscito, per un po’, a stare davanti a Neuville, poi pressandolo dal secondo posto, prima di “mollare” nell’ultimo loop di prove. Soprattutto perché il pilota della Skoda Fabia by Munaretto, calzata Pirelli, centra il successo pieno per il Campionato Italiano Rally Sparco, sommando anche un punto della Power Stage del venerdi.

... » Leggi tutto