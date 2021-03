Imperia ritorno in arancione, il sindaco Claudio Scajola: «Scelta obbligata vista la crescita dei contagi»

Imperia. «Entriamo in un periodo arancione che sacrifica ulteriormente la vita dei cittadini e mette a dura prova l’economia degli esercenti. D’altra parte credo che fosse una scelta obbligata visto il crescendo dei contagi, augurandoci che attraverso l’intensificazione dei vaccini si possa arrivare dopo Pasqua a una ripresa che possa attirare numerosi i visitatori nella nostra città, per poter recuperare quanto si è perso almeno in parte». Lo dichiara il sindaco del capoluogo Claudio Scajola a poche ore dal ritorno della Liguria e, quindi, anche di Imperia in zona arancione.

