Imperia. Da domani, lunedì 15 marzo, la Liguria e la provincia di Imperia passeranno in zona arancione per cercare di fermare la crescita dei contagi da Covid-19. Ventimiglia e Sanremo, dopo essere state in zona arancione “rafforzata”, si ritroveranno nuovamente in arancione. Decadono però le misure restrittive che erano state previste per i distretti 1 e 2, che si uniformeranno così al resto della regione.

