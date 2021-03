Pattuglie dei carabinieri nel centro di Alassio: “Siamo sempre al fianco della gente”

Alassio. Alcune pattuglie a piedi dei carabinieri della stazione di Alassio, in funzione di vigilanza, hanno presidiato oggi il centro cittadino, il molo, la passeggiata e il piazzale esterno della stazione ferroviaria, allo scopo di garantire, in questa giornata di sole, la quiete, la sicurezza e la tranquillità delle tante persone che hanno “invaso” la Baia del Sole.

Tanti cittadini hanno fermato i carabinieri per chiedere informazioni e notizie sulle prescrizioni legate ai provvedimenti in corso, soprattutto per capire come comportarsi domani con il ritorno della Liguria in zona arancione.

