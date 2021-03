Pienone a Genova per l’ultimo pranzo in riva al mare, domani ristoratori ancora in corteo

Genova. È una meravigliosa domenica di sole a incoronare l’ultimo giorno di zona gialla per la Liguria prima del lungo periodo di restrizioni che condurrà tutta Italia verso il lockdown pasquale. Impossibile, allora, non celebrare l’occasione con un pranzo in riva al mare, baciati da un caldo sole primaverile.

Tutti esauriti i posti all’aperto a Boccadasse, luogo simbolo che da oltre un anno segna il “termometro” dei genovesi alle prese con la pandemia. La piazzetta è una distesa di tavolini con famiglie e compagnie di amici che celebrano l’ultimo weekend di libertà con pranzi a base di pesce. Affollata anche la spiaggetta di ciottoli dove, almeno all’ora di pranzo, sono rispettati sia il distanziamento sia le mascherine.

