Pronta la prima guida di Casa Museo Jorn, raccolta fondi per stamparne 1000 copie

Albissola Marina. Una campagna di raccolta fondi per realizzare la prima guida di Casa Museo Jorn. Con la possibilità, per chi darà un contributo, di ricevere diversi premi tra cui la possibilità di “vincere” una bottiglia di vino Jorn.

A lanciare l’iniziativa è lo staff del museo che, cercando di rispondere a un’esigenza che molti visitatori avevano dimostrato negli anni di apertura, ha creato la prima guida di Casa Museo Jorn. “Si tratta in effetti del primo volume monografico dedicato esclusivamente alla Casa Museo – spiegano – Il testo, che si pone idealmente come erede del leggendario libro Le Jardin d’Albisola (1974) edizione curata da Asger Jorn e Ezio Gribaudo, si appresta a diventare il biglietto da visita del museo, con un taglio divulgativo e grande attenzione per la ricostruzione storico-artistica su Asger Jorn, sulla sua dimora e sull’attuale museo”.

