Rapallo, lunedì previsti lavori sulla rete elettrica in alcune vie: “Non usate gli ascensori”

Rapallo. E-Distribuzione, la società del gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a media e bassa tensione, comunica di avere in calendario un intervento sui propri impianti nel comune di Rapallo.

I lavori di potenziamento si svolgeranno lunedì 15 marzo dalle ore 9 alle 16. Le vie interessate saranno: salita Chiapparolo da 16 a 18, 13; via Balze da 2 a 4, da 8 a 12, sn; via Cerisola 75, da 75b a 81a, cant, 80; via Landea 1.

