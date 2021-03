Toti: “Sul vaccino AstraZeneca problemi ingigantiti, campagna avanti come da programma”

Genova. “Anche oggi intorno al vaccino AstraZeneca ci sono stati alcuni problemi, ingigantiti anche dalla notorietà di stampa che alcune notizie portano con sé. Ma Aifa ha ribadito l’assoluta sicurezza del vaccino AstraZeneca e domani mattina in Liguria inizierà come da programma la campagna di vaccinazione dei medici di famiglia”.

Lo ha ribadito il presidente Giovanni Toti nella giornata in cui il Piemonte ha sospeso un altro lotto del farmaco dopo la morte di un docente a Biella (al momento non sono segnalati problemi in Liguria), e l’Irlanda, come nei giorni scorsi aveva fatto la Danimarca, ha fermato del tutto la somministrazione delle dosi AstraZeneca.

... » Leggi tutto