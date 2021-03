Ultimo giorno in zona gialla, assalto alle riviere: 5 chilometri di coda in autostrada

Genova. Una splendida giornata di primavera e le ultime ore di zona gialla in Liguria: gli ingredienti perfetti per generare un piccolo esodo verso le riviere che, complice l’effetto dei cantieri, sta generando lunghe code per il rientro verso il capoluogo.

Sulla A12 si registrano 5 chilometri di traffico bloccato tra Recco e Nervi in direzione Genova, altri 3 chilometri tra Arenzano e il bivio A10/A26. In entrambi i casi le code vengano segnalate “per lavori” dal sito di Autostrade, ma il traffico è generato da spostamenti per ragioni di piacere, come è facile intuire.

