Autostrade, tutti i cantieri dal 15 al 21 marzo

Liguria. Di seguito l’elenco dei cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sui tronchi della A6 Torino-Savona e della A10 Savona-confine di stato di competenza di Autostrada dei Fiori nel periodo compreso tra il 15 e il 21 marzo.

Sulla A6 in direzione Torino: tra Savona e Altare dal chilometro 116+830 al chilometro 114+300, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo, fino al 30 aprile; tra Savona e Altare dal chilometro 114+300 al chilometro 113+000, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per adeguamento sismico del viadotto Funivia, fino al 30 aprile; tra Savona e Altare dal chilometro 113+000 al chilometro 112+300 restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia per adeguamento sismico viadotto Fontanazze, successivamente, dal chilometro 112+300 al chilometro 110+194, chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per adeguamento galleria Bricco, fino al 30 aprile; tra Ceva e Niella Tanaro dal chilometro 74+370 al chilometro 71+596, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per lavori di miglioramento sismico dell’opera d’arte viadotto Borio nord fino al 31 marzo.

