Genova. Un grave incidente è avvenuto questo pomeriggio in via Franceschi a Chiavari, dove un uomo è stato investito da una autovettura in transito mentre attraversava la strada.

L’uomo, sulla sessantina, ha subito gravissimi traumi, per cui è stato necessario l’intervento dell’elicottero per il trasporto d’urgenza alla rianimazione del San Martino, dove è arrivato non cosciente.

