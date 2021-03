Covid-19, la Cgil chiede vaccino subito per chi lavora in banca o alle poste

Genova. Nella realizzazione del piano per la somministrazione dei vaccini – ferma naturalmente la priorità per le persone anziane, fragili e per quelle impegnate in prima linea nella lotta contro la pandemia – deve essere tenuto in particolare considerazione il personale impegnato nell’erogazione dei servizi bancari, assicurativi e postali in quanto inclusi tra quelli pubblici essenziali. Lo sostiene la Cgil.

Andrea Bonino e Fabio Allegretti, segretari generali di Fisac Cgil e Slc Cgil Genova, spiegano: “I dpcm che si sono succeduti fin dall’inizio dell’emergenza pandemica hanno sempre previsto anche nelle fasi più acute che fossero garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari e assicurativi, e quelli postali, anche per ciò che concerne l’attività di recapito, in considerazione del loro ruolo di sostegno all’economia, alle famiglie e alle imprese”.

