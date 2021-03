Covid, Cgil: “No alla propaganda vaccinale, Toti pensi ad adeguare il piano alle esigenze dei liguri”

Liguria. “Apprendiamo con sgomento che il presidente Giovanni Toti sceglie di alimentare l’assurda polemica sul caso isolato dell’infermiera non vaccinata, piuttosto che rispondere alla maggioranza dei lavoratori, che sollecitano tempi e procedure chiare per essere vaccinati”. Lo scrivono, in una nota, Maurizio Gualdi e Nicola Dho, rispettivamente segretario generale della funziona pubblica Cgil Genova e segretario generale funziona pubblica Cgil Liguria.

“FP Cgil, insieme a tutte le organizzazioni sindacali e gli ordini delle professioni sanitarie – spiegano – ha sottoscritto l’11 gennaio un importante appello all’adesione alla campagna vaccinale, consapevoli che “si tratta di un punto di primaria importanza nella lotta contro la malattia da Covid-19 e che da questa pandemia si uscirà soltanto affidandosi alla scienza e alle sue evidenze. Dal 27 dicembre, giorno in cui è partita la campagna vaccinale nel nostro Paese, sono ancora troppe le categorie di lavoratori ancora non coinvolte nel piano vaccinale, che continuano a lavorare in presenza, spesso in condizioni di evidente rischio, come educatori, addetti alla polizia locale, addetti ai servizi funebri, ai trasporti ecc., disponibili a fare il vaccino, e che anzi ci sollecitano a dare voce a questa loro richiesta”.

