Disturbi alimentari, Asl2 seconda in Liguria per numero di casi trattati

Liguria. Si celebra oggi, lunedì 15 marzo, la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare. In Liguria, nel 2020, sono stati 806 i percorsi di presa in carico attivati per i pazienti con disturbi dell’alimentazione nei vari setting assistenziali (trattamento ambulatoriale, day hospital e ricovero ospedaliero) e l’Asl 2 savonese è la seconda per numero di casi: in totale 180. Al primo posto l’Asl 3 con 245, seguono Asl 1 (106), Asl 5 (135), Asl 4 (48), Istituto G. Gaslini (60) e l’UO Dietetica e Nutrizione clinica dell’Ospedale Policlinico San Martino (32).

“I disturbi dell’alimentazione presentano una genesi multifattoriale nella quale si intrecciano con modalità e gravità diverse, aspetti nutrizionali e organici, psichici e sociali, ne deriva quindi la necessità di attivare una rete di servizi sanitari specialistici per garantire risposte assistenziali adeguate” spiegano da Alisa.

