Meteo, l’anticiclone mantiene il sole sulla Liguria ma avremo venti forti e temperature in calo

Genova. L’alta pressione a ovest sale di latitudine e stimolando la discesa di aria più fredda. Sulla Liguria si manterrà tuttavia tempo buono, almeno nella prima parte di settimana, stante la protezione offerta dall’anticiclone che ingloba inizialmente anche i settori occidentali italiani. Ecco le previsioni degli esperti meteo del centro Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 15 marzo, generalmente soleggiato con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione per qualche velatura in transito o modesti cumuli. Venti settentrionali tesi, localmente forti. Temporanea rotazione da sud ovest in giornata. Mare mosso. Temperature in lieve calo le minime, stazionarie le massime: saranno comprese sulla costa tra 6 e 16 gradi, nell’interno tra -2 e 11.

