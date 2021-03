Titanio del Beigua, ministro Cingolani chiede chiarimenti: a rischio il riconoscimento Unesco

Genova. Il Ministero della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha chiesto chiarimenti al presidente del Parco del Beigua sulle notizie relative alle indagini nell’area del Tariné. La direzione generale per il patrimonio naturalistico del ministero, dopo una segnalazione della commissione nazionale italiana per l’Unesco, ha inviato una nota in particolare per capire se le operazioni minerarie preliminari ricadano all’interno dei confini del Geoparco, o se comunque interessino in modo diretto o indiretto valori naturali del sito,caratteristiche e requisiti sulla cui base l’area protetta è stata riconosciuta sul piano internazionale.

Lo comunica l’EnteParco sottolineando che la richiesta sottintende il rischio di perdere il riconoscimento di Unesco Global Geopark, ottenuto dal Parco del Beigua nel 2015. Nella nota di risposta al Ministero, il Parco ha ricostruito la vicenda, dagli anni ’70 fino alla recente autorizzazione alla Compagnia Europea per il Titanio per valutare la distribuzione e definire le concentrazioni delle mineralizzazioni di rutilo su area esterna al territorio del Parco ma che nei fatti, segnala l’Ente Parco, interessa anche 46 ettari della Zona Speciale diConservazione “Beigua – Monte Dente – Gargassa – Pavaglione” e50 ettari ulteriori di Geoparco in Comune di Sassello.

... » Leggi tutto