Vaccino anti Covid, Bucci: “Chi lo rifiuta si ritiri da solo in cima a un monte”

Genova. Non vogliono il vaccino? Ok, ma allora facciano gli eremiti. Che tradotto sul piano del mondo sanitario può voler dire “non stiano con i pazienti”. Il sindaco di Genova Marco Bucci ha la sua idea sui medici e infermieri no vax, e non soltanto su questa categoria di persona.

“La nostra libertà finisce dove comincia la libertà degli altri”, usa quest’espressione per commentare il tema degli operatori sanitari che non rifiutano il vaccino contro il Covid dopo il cluster scoppiato al San Martino e che ha coinvolto anche un’infermiera che aveva scelto di non vaccinarsi.

