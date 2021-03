Vaccino AstraZeneca pericoloso? Il farmacologo: “Morire di Covid è 400 volte più probabile”

Genova. Le morti delle persone vaccinate con le dosi AstraZeneca? Sono numeri “del tutto accettabili” che al momento non dimostrano un legame col farmaco. E in ogni caso “i benefici a fronte dei rischi sono enormi, e per questo non è giusto bloccare la campagna di vaccinazione”. A sostenerlo è Gabriele Caviglioli, direttore della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera dell’Università di Genova, esperto di tecnologia e regolatorio farmaceutico, che abbiamo contattato per chiarire i tanti dubbi emersi in questi giorni mentre il vicino Piemonte ieri ha sospeso un altro lotto dopo il provvedimento emesso da Aifa a livello nazionale.

“Quello che sta accadendo può colpire l’attenzione di una persona non addetta ai lavori che magari si è prenotata per ricevere il vaccino AstraZeneca – spiega Caviglioli -. Tutti questi vaccini sono stati autorizzati da Ema (l’agenzia medica europea, ndr), al cui interno c’è un comitato che si chiama Prac e ha il compito di valutare il rischio nella farmacovigilanza. Anche se non si sa, ogni giorno ci sono allerte e sospensioni di farmaci per vari motivi”.

