Vaccino AstraZeneca, Toti: “Dall’Ema ci aspettiamo una risposta positiva o sarà tutto vanificato”

Genova. “È evidente che il repentino quanto inaspettato stop al vaccino AstraZeneca ha cambiato completamente il corso della programmazione delle prossime ore. Dall’Ema ci aspettiamo una decisione assolutamente positiva perché viceversa sarebbe vanificata tutta la programmazione fatta non solo dalla Liguria ma dall’intero Paese e dall’intera Europa”.

Il presidente Giovanni Toti non nasconde la preoccupazione dopo la notizia che ha scosso l’Italia e che rischia di mandare all’aria tutta la pianificazione approntata negli scorsi giorni. In Liguria sono 16.377 le dosi AstraZeneca somministrate dal 27 dicembre ad oggi. Al momento è tutto fermo in attesa del pronunciamento dell’ente regolatore europeo.

