A Genova Che Osa il premio Spinelli nella commissione Ue, domani la premiazione

Genova. Domani, mercoledì 17 alle 17, nel corso di una cerimonia online, a Genova che osa sarà conferito il Premio Spinelli. Il premio, assegnato dalla Commissione Europea, celebra lavori, attività e prodotti eccezionali che promuovono la comprensione dell’Unione europea come un progetto di integrazione e la conoscenza dei suoi valori.

Si legge nelle motivazioni della Commissione Europea: l’attività proposta per il premio (Hope Fest) ha direttamente soddisfatto tre obiettivi del Premio Spinelli. Il progetto candidato puntava a raggiungere e ha raggiunto un numero elevato di giovani cittadine e cittadini europei. La dimensione e l’impatto transnazionali sono realizzati tramite il partenariato con attori presenti in più stati dell’UE. La sensibilizzazione rivolta ai giovani è assicurata attraverso la comunicazione online del progetto e, anche, per via del fatto che l’attività è stata parte dell’iniziativa “No to hate, yes to change”: una campagna per promuovere la partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo.

