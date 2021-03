A tu per tu con mister David Sassarini

A tu per tu con David Sassarini, allenatore di calcio. Nella sua carriera, iniziata nel 1996/1997, ha allenato la Lavagnese in Eccellenza, squadre del settore giovanile di Entella, Migliarinese, Podenzana, Spezia, il Podenzana in Promozione, il Pietrasanta in Eccellenza, la Pianese in Eccellenza e Serie D, l’Unione Venezia in Serie D, la Spal in Serie D, il Seregno in Serie D, l’AlbinoLeffe in Serie C, la Vis Pesaro in Serie D, la Primavera della Virtus Entella, la Primavera dell’Udinese, il Gozzano in Serie C, il Città di Varese in Serie D.

