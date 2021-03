Candia (Lista Sansa): “Le stazioni ferroviarie diventino bike friendly, ecco come”

Genova. “È necessario creare le condizioni affinché le stazioni ferroviarie siano rese ‘bike friendly’. Chiediamo che si intervenga inserendo di guide per le biciclette sulle scale di accesso ai binari; che vengano inseriti cicloposteggi che siano possibilmente chiusi, accessibili tramite tessera e vicini agli ingressi. Un modo per favorire e potenziare l’intermodalità treno-bici sia per i liguri che per i turisti”.

Favorire la mobilità alternativa è vantaggioso per l’ambiente, così come per lo spazio pubblico e risponde a una sempre crescente richiesta della popolazione. Il post lockdown in Italia è stato caratterizzato da un aumento degli spostamenti in bici e da una maggiore attenzione alla mobilità sostenibile da parte dei cittadini grazie anche all’incentivo dell’ecobonus e a soluzioni di trasporto più adatte al mantenimento del distanziamento sociale.

