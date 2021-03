Corsa campestre Csi: ottimi risultati per l’Atletica Run Finale ad Arnasco

Arnasco. Si è riaperta domenica 14 marzo ad Arnasco, con il campionato Csi di corsa campestre, l’attività agonistica provinciale. Una prova complessa sotto il profilo atletico per le oggettive difficoltà che tutte le società partecipanti hanno dovuto superare per poter allenare i propri atleti in sicurezza e con tutti i protocolli anti Covid-19 operativi.

Il plauso va principalmente a tutti gli atleti che si sono cimentati nei vari percorsi dedicati a tutte le categorie a partire dalla categorie Ragazzi e Ragazze sino agli inossidabili Veterani dello sport, che partecipano sempre con entusiasmo encomiabile ed incrollabile e ma pure a tutti i tecnici, gli organizzatori e a quanti si impegnano quotidianamente per rendere possibile queste attività che in questo strano periodo sono così importanti per la collettività ma fondamentali per i ragazzi che ne fanno parte.

