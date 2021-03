Covid, Toti: “Vaccini nelle farmacie, partenza sperimentale il 29 marzo”

Liguria. “Questa mattina abbiamo perfezionato l’accordo con le farmacie: saremo una delle prime regioni in Italia ad avere operativamente punti vaccinali in farmacia. Nelle prossime 48/72 ore definiremo quali saranno i punti dove si effettuerà la prima partenza sperimentale, che sarà il 29 marzo. Avremo 50 punti per un totale compreso tra 2.500 e 3.000 vaccini alla settimana”.

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini nella nostra regione.

