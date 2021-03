Da Benedetto a Francesco la devozione dei papi per Nostra Signora di Misericordia

Savona. Il legame tra la città e Nostra Signora di Misericordia va ben oltre gli aspetti religiosi. Giovedì, 18 marzo 2021, si ricorda il 485^ anniversario dell’apparizione al Beato Botta della patrona della città e della diocesi. Correva l’anno 1536 e si iniziò a costruire la basilica, terminata nel 1610, periodo durante cui Savona dovette anche affrontare una delle tante guerre con Genova.

Il ricordo corre subito alla visita di Papa Benedetto XVI, il 18 maggio del 2008, al termine della quale Ratzinger si trasferì per la messa in piazza del Popolo, dopo aver lasciato nella cripta la Rosa d’oro come segno di riconoscenza verso la Madonna.

