Esselunga “ruba” clienti ai negozi di quartiere? La risposta di chi va a farci la spesa

Genova. A chi “ruba” i clienti Esselunga? Domanda che è legittimo porsi quando sono passati quasi tre mesi dall’apertura del supermercato in via Piave e quasi tre settimane dalla delibera del Consiglio comunale che spalanca le porte alla nascita di un altro punto vendita a San Benigno, contestatissima dall’opposizione e soprattutto dai commercianti e dalle loro associazioni.

“Affosserà il piccolo commercio di quartiere“, è la previsione nefasta che ha accompagnato finora non solo le aperture di Esselunga, ma di tutti i supermercati e le grandi superfici di vendita intenzionati a sbarcare in varie zone della città (anzitutto Nervi e Quarto, ma anche Sestri Ponente e Rivarolo). Su questa stessa linea, in difesa dei negozi di vicinato, si sono mosse Confcommercio e Confesercenti e nel recente passato anche un pezzo dell’attuale maggioranza (la Lega) che sponsorizza regolarmente il marchio di Caprotti, augurandosi di vederlo sempre più spesso a Genova in nome della concorrenza.

... » Leggi tutto